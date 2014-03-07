Московские армейцы уступили СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы уступили питерским одноклубникам в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 0:1.

Встреча проходила в равной борьбе на протяжении двух периодов. Ни одной из команд никак не удавалось распечатать ворота соперника.

Судьбу поединка решил единственный гол, забитый на 49-й минуте. Андрей Сигарев нанес мощный бросок от борта, шайба пролетела над плечом Джеффа Гласса и угодила в "девятку" ворот ЦСКА.

Армейцы немедленно бросились отыгрываться, но забить им не удалось, несмотря на то, что за полминуты до сирены СКА остался вчетвером.

Итоговый счет встречи - 1:0 в пользу СКА. Таким образом петербуржцы выходят вперед в серии до четырех побед. Следующий матч армейского противостояния состоится в Санкт-Петербурге 8 марта.