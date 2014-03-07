ЦСКА вырвал победу у "Жальгириса" в Топ-16 баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в матче 9-го тура Топ-16 баскетбольной Евролиги в гостевом матче одолел литовский "Жальгирис" с минимальным перевесом в счете - 88:86.

Самым результативным игроком у армейцев стал Милош Теодосич, набравший 16 очков. У проигравших 28 баллов набрал Джастин Дентмон, но это не помогло его команде избежать поражения.

ЦСКА одержал восьмую победу в Топ-16 и сместил мадридский "Реал" с первой строчки в группе F, хотя у испанцев есть матч в запасе.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с сербским "Партизаном" 13 марта.