Московские армейцы в гостях с минимальным счетом переиграли "Кубань"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты московского ЦСКА в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги на выезде переиграли краснодарскую "Кубань". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит в первом тайме. После подачи Натхо с углового Березуцкий скинул в центр. Ахмед Муса, которому защитники хозяев дали пространство для подработки удара, в падении отправил мяч в сетку ворот Александра Беленова.

Таким образом, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от Зенита на 7 очков.

Отметим, что на следующей неделе армейцев ожидает встреча с немецкой Баварией в Лиге Чемпионов. Матч состоится в Мюнхене 10 декабря.