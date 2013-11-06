Московские армейцы потерпели разгромное поражение от "Манчестер Сити"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:5 от "Манчестер Сити" в гостевом матче Лиги чемпионов. Это означает, что подопечные Слуцкого потеряли даже теоретические шансы на выход в следующую стадию турнира.

Итог встречи был фактически предопределен в первые полчаса игры, когда в воротах Акинфеева побывали три мяча. Уже на 3-й минуте "Сити" заработал пенальти, который реализовал Агуэро.

На 20-й минуте Агуэро сделал дубль. Нападающий "горожан" легко обыграл в чужой штрафной Алексея Березуцкого и пробил в дальний угол. Акинфеев до мяча не дотянулся - 2:0 в пользу "Манчестера".

Спустя десять минут счет стал разгромным. Агуэро прорвался по флангу, уйдя от нескольких игроков ЦСКА и прострелил в центр штрафной площади, где Негредо оставалось не промахнуться по пустым воротам.

В добавленное к первому тайму время армейцам удалось сократить отставание в счете. Думбия вышел один на один с голкипером "Сити", обвел его и закатил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме хозяева продолжали атаковать и на 51-й минуте добились своего - четвертый мяч влетел в сетку ворот москвичей. Вновь отличился Негредо, использовавший передачу Насри.

На 71-й минуте ЦСКА забил второй мяч. Защитник сфолил на Думбия, сам пострадавший вызвался исполнить пенальти и пробил в угол ворот хозяев. Голкипер был бессилен помочь своей команде.

Уже в добавленное время в ворота Акинфеева влетел пятый мяч. Хет-трик сделал Негредо, замкнувший головой навес Милнера. Итоговый счет встречи - 5:2 в пользу "Манчестер Сити".

После этого поражения "красно-синие" потеряли даже теоретические шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов. Подопечным Слуцкого предстоит побороться за третье место, дающее право выступить в Лиге Европы, с чешским клубом "Виктория Пльзень".