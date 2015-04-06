Спорт за неделю: армейское спасение и победа "Зенита"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Героическое спасение СКА и важная победа московских армейцев в Евролиге, побоище в Туле и чемпионский ход "Зенита", а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Петербургские армейцы совершают чудо

30 марта казалось, что в финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА все решено. Московские армейцы выиграли поединок на площадке соперника и повели в серии со счетом 3:0. Одна победа и подопечные Дмитрия Квартального в финале Кубка Гагарина. Однако питерцы решили так просто не сдаваться.

Выиграв матч на своей площадке, СКА затем еще дважды одержал победы. Самой драматичной получилась игра в Санкт-Петербурге 5 апреля: командам для выявления победители не хватило основного времени.

Петербуржцы распечатали ворота гостей в середине первого периода – на 7-й минуте точным броском в левый угол отметился Илья Ковальчук. Но в начале второй трети матча москвичи выровняли положение. В большинстве Стефан да Коста первым успел к отскочившей шайбе и броском с разворота пробил Микко Коскинена.

Отличный шанс забить победный гол хозяева упустили в середине третьего периода, когда форвард ЦСКА Роман Любимов был удален до конца матча и армейцы получили пятиминутное большинство. Но реализовать его клуб с берегов Невы не смог.

В итоге игра перешла в овертайм, где СКА все-таки удалось вырвать победу. Решающим броском отметился Патрик Торесен.

Теперь в этой серии все решится 7 апреля. ЦСКА будет играть при своих болельщиках, однако психологическое преимущество после такого "камбэка" сейчас определенно у команды Вячеслава Быкова.

За перипетиями армейского поединка не стоит забывать про Восточную конференцию, где уже давно определился победитель. Казанский "Ак Барс" без особых проблем разобрался с новосибирской "Сибирью" (4:1) и теперь спокойно готовится к финальной серии, пока его потенциальный соперник бьется в семиматчевом противостоянии.

"Зенит" делает шаг к чемпионству

Центральным матчем 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние лидеров чемпионата – "Зенита" и ЦСКА. Перед этим поединком преимущество "сине-бело-голубых" над армейцами составляло пять очков, и победа позволяла московской команде сократить отставание практически до минимума.

Главным героем встречи стал бразильский легионер клуба с берегов Невы Халк. Форвард вывел хозяев вперед на 62-й минуте: Халк получил пас от Шатова, продвинулся вперед и с линии штрафной нанес пушечный удар с ближнюю девятку. А спустя 11 минут ему удалось оформить дубль – бразилец удачно сыграл на добивании. На 81-й минуте подопечные Леонида Слуцкого сократили разницу в счете (отличился Карлос Страндберг), однако на большее ЦСКА не хватило.

Таким образом, "Зенит" набрал 51 очко в турнирной таблице. Армейцы, одержавшие шесть побед в шести предыдущих матчах чемпионата, с 43 баллами занимают второе место.

Прошедший тур запомнится также кровавым побоищем в Туле, где встретились местный "Арсенал" и столичное "Торпедо". Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1, этот результат позволил "черно-белым" подняться на 12-е место в турнирной таблице.

РФС рассмотрит эпизод во время матча "Арсенал" – "Торпедо"

При этом игра была остановлена в середине первого тайма, после того как болельщики "Торпедо" прорвали заградительные сооружения. После этого фанаты "автозаводцев" отправились в сторону фан-сектора "Арсенала", где и началась драка. Также болельщики "черно-белых" устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

В туре также состоялось столичное дерби - "Динамо" принимало "Локомотив". Поединок может похвастаться самым необычным сюжетом – команды пробили три пенальти, а "Локомотив" весь второй тайм играл в меньшинстве. В первой половине игры на гол динамовца Ванкера "железнодорожники" ответили забитым мячом Шкулетиа.

А во второй сорокапятиминутке центральной фигурой на поле стал судья. Если до перерыва о существовании арбитра мало что напоминало, то во втором тайме рефери взялся за работу, засучив рукава.

Сначала он удалил Александра Шешукова за фол "последней надежды" и поставил пенальти в ворота "Локомотива". Кевин Кураньи шансов голкиперу не оставил. На 79-й минуте арбитр снова оказался в центре внимания. Сначала он назначил в ворота "Динамо" пенальти за фол на Шишкине. Однако Роман Павлюченко мощно "зарядил" в перекладину.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Но не прошло и 30 секунду, как рефери снова указал на "точку" за игру рукой. Мануэл Фернандеш не промахнулся. Итоговый результат поединка – 2:2.

Еще в одном поединке московский "Спартак" разошелся миром с краснодарской "Кубанью". В составе "красно-белых" голом отметился Дмитрий Комбаров, реализовавший пенальти. У "Кубани" забитый мяч на счету Сергея Ткачева.

ЦСКА выходит на первое место в Евролиге

Противостояние баскетбольных клубов ЦСКА и "Олимпиакоса" является одним из самых принципиальных в Европе. Поклонники "красно-синих" наверно до сих помнят великолепный бросок Георгиоса Принтезиса в "Финале четырех" три года назад, который лишил армейцев победы в турнире. При этом по ходу матча москвичи выигрывали с преимуществом +19.

Очередной матч соперников получился упорным и по итогам каждой из четвертей командам не удалось серьезно отрываться в счете. В итоге игра завершилась победой "красно-синих" со счетом 76:70. Стоит отметить, что благодаря этому успеху подопечные Димитриса Итудиса получили преимущество домашней площадки в плей-офф главного клубного соревнования континента.

Залогом победы московского клуба стало преимущество хозяев под щитами - 19 подборов в нападении против 6 у соперника, что вылилось также в 33 штрафных броска.

Главными героями встречи в составе победителей стали защитник Сонни Уимз и центровой Александр Каун, набравшие по 16 очков. В составе "Олимпиакоса" стоит выделить форварда Мэтта Лойески, отметившегося 16 баллами при 80-процентной реализации трехочковых.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник, 7 апреля, в КХЛ состоится решающий матч финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА. Поединок пройдет в Москве. Победителя матч уже ждет в финале Кубка Гагарина казанский "Ак Барс", который выбил из плей-офф новосибирскую "Сибирь".

В выходные пройдет третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая. На сегодняшний день в общем зачете лидирует британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, на его счету 43 балла. Его преследует немец из Ferrari Себастьян Феттель с 40 баллами. Третьим идет еще один представитель Германии – Нико Росберг из Mercedes (33 балла). Российский пилот Red Bull Даниил Квят набрал пока лишь два очка.

22-й тур российской футбольной Премьер-лиги пройдет в середине недели. Центральным матчем станет московское дерби, в котором сыграют ЦСКА и "Динамо". Встреча состоится в среду, 8 апреля, на стадионе "Арена Химки". В свою очередь, столичный "Спартак" отправится в Тулу в гости к "Арсеналу", где проверит на прочность ставший знаменитым на всю страну газон. Лидер чемпионата – петербургский "Зенит" – на выезде сыграет с грозненским "Тереком".

А уже в субботу российское первенство снова возобновится. В 23-м туре, в частности, сыграют: "Краснодар" с "Кубанью", "Спартак" с "Ростовом", "Зенит" с "Рубином", а ЦСКА с "Амкаром".