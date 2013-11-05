Датская полиция не стала предъявлять обвинения фанатам ЦСКА

Датская полиция не стала предъявлять обвинения болельщикам ЦСКА

Датская полиция не стала предъявлять обвинения и отпустила болельщиков московского ЦСКА, из-за которых рейс до Манчестера экстренно посадили в Копенгагене. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Сначала датские полицейские надели наручники только на одного из фанатов. Он вел себя агрессивно и стал приставать к бортпроводникам. При этом другие фанаты пытались защитить товарища.

В итоге датской полиции пришлось задержать 7 человек.

Напомним, ЦСКА 5 ноября проведет матч в рамках Лиги чемпионов с английским клубом "Манчестер Сити". Это решающая встреча в рамках группового этапа самого престижного клубного европейского турнира для подопечных Леонида Слуцкого. Матч начнется в 23.45.

В случае поражения армейский клуб теряет даже теоретические шансы побороться за выход в следующий этап. Сейчас ЦСКА занимает третье место в группе D и отстают от англичан на три очка.