Московские армейцы сегодня сыграют с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

С рейса Москва - Манчестер сняли семерых болельщиков ЦСКА

Московские армейцы этим вечером проведут матч в рамках Лиги чемпионов с английским клубом "Манчестер Сити". Это решающая встреча в рамках группового этапа самого престижного клубного европейского турнира для подопечных Леонида Слуцкого.

В случае поражения ЦСКА теряет даже теоретические шансы побороться за выход в следующий этап. Напомним, сейчас "армейцы" занимают третье место в группе D и отстают от англичан на три очка.

У поединка есть и еще один подтекст - скандальный. После первого матча между этими командами, который ЦСКА проиграл со счетом 1:2, полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что на протяжении противостояния подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов "красно-синих". Якобы болельщики ЦСКА издавали обезьяньи крики и скандировали нецензурные кричалки в его адрес.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел жалобу Туре и назначил ЦСКА наказание в виде частичного закрытия трибун стадиона "Арена Химки" в следующем домашнем матче клуба в еврокубках. Таким образом, некоторые фанаты не смогут попасть на игру с "Баварией".

Накануне произошел еще один скандал - семерых болельщиков ЦСКА сняли с рейса Москва-Манчестер в Копенгагене. По словам представителей авиакомпании, один из болельщиков вел себя агрессивно и приставал к бортпроводникам. Его товарищи пытались защитить авиадебошира, но в итоге вся компания была вынуждена покинуть самолет. Нарушители порядка задержаны датской полицией.

Изначально сообщалось о четырех задержанных, но затем стало известно - с рейса сняли семерых человек.