"Торпедо" в товарищеской встрече одержало волевую победу над ЦСКА

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Торпедо" в товарищеском матче одержало волевую победу над действующим чемпионом России ЦСКА.

Первыми во встрече забили столичные армейцы - на 53-й минуте с пенальти отличился Георги Миланов. Однако уже спустя 12 минут Семен Фомин, перешедший накануне в стан "черно-белых", сравнял счет.

Победный мяч был забит уже под занавес матча - на 90-й минуте точный удар Шевченко поставил точку во встрече - 2:1 в пользу "Торпедо".

Напомним, "Торпедо" по итогам прошедшего сезона заняло третье место в ФНЛ и завоевало право выступать в премьер-лиге, обыграв по сумме двух стыковых матчей самарские "Крылья Советов".