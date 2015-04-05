Форма поиска по сайту

05 апреля 2015, 16:25

Спорт

Московский ЦСКА в гостях потерпел поражение от "Зенита"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от петербургского "Зенита". Встреча, прошедшая на стадионе "Петровский", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе "сине-бело-голубых" дублем отметился Халк - он поразил ворота Игоря Акинфеева на 62-й и 73-й минуте. У армейцев на 81-й минуте забил Карлос Страндберг.

Таким образом, "Зенит" набрал 51 очко в турнирной таблице. Армейцы, одержавшие шесть побед в шести предыдущих матчах чемпионата, с 43 баллами занимают второе место.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
ЦСКА футбол Зенит

