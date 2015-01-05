ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА одержал победу над другим столичным клубом - "Динамо". Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "красно-синих".

Единственный гол в составе победителей на 58-й минуте забил Николай Прохоркин. Стоит отметить, что в первом периоде буллит не реализовал нападающий "Динамо" Мартиньш Карсумс.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартального одержали четвертую победу подряд и продолжают лидировать в таблице чемпионата КХЛ.

В следующем матче армейцы примут на своей площадке подмосковный "Витязь", а "Динамо" на выезде сыграет в Омске с местным "Авангардом".