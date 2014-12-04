Хоккейный ЦСКА расторг контракт с форвардом Беном Игером

Бен Игер. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА расторг контракт с нападающим Беном Игером. Согласие разорвано по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба армейцев.

Дальнейшие планы хоккеиста пока неизвестны. Примечательно, что Игер перешел в ЦСКА в прошедшее межсезонье.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард пять раз выходил на лед и не сумел набрать ни одного очка.

Стоит отметить, что перед началом сезона ЦСКА обновил около половины своего состава и обзавелся новым главным тренером, которым стал Дмитрий Квартальнов.

Во многом благодаря летним приобретениям, армейцы лидируют в регулярном чемпионате КХЛ, опережая СКА. В настоящее время "красно-синие" продолжают выигрышную серию, которая достигла 11 матчей.