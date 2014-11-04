Форма поиска по сайту

04 ноября 2014

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Хоккеисты столичного ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли на своей площадке нижегородское "Торпедо" - 5:3.

В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, по разу отличились Роман Любимов, Игорь Григоренко и Евгений Артюхин. У проигравших шайбы забросили Никита Двуреченский, Вадим Краснослободцев и Денис Казионов.

Таким образом, "красно-синие" прервали пятиматчевую победную серию команды из Нижнего Новгорода.

После этой победы ЦСКА набирает 60 очков и теперь отстает от петербургского СКА, лидирующего в чемпионате, на семь баллов.

