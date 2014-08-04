Спорт за неделю: суперстарт РФПЛ и сенсационная неудача "Зенита" в ЛЧ

Фото: ИТАР-ТАСС

Результативное начало Российской футбольной Премьер-лиги и неудачный старт "Зенита" в квалификации Лиги чемпионов, первая победа Кузнецовой за 4 года, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Старт нового сезона в Российской футбольной Премьер-лиги ознаменовался рекордными показателями по забитым мячам в первом туре. На данный момент в семи матчах зафиксировано 30 голов. Предыдущее достижение было установлено в прошлом году - тогда в стартовых играх сезона российские команды забили 25 мячей.

Самым результативным стал поединок между столичным "Динамо" и "Ростовом". Москвичи отправили в ворота Стипе Плетикосы 7 мячей, на что ростовчане смогли ответить лишь тремя голами. Первый хет-трик в карьере оформил форвард "бело-голубых" Александр Кокорин, а Кевин Кураньи отметился дублем.

Стоит добавить, что за день до матча стало официально известно, что французский полузащитник Матье Вальбуэна пополнил состав "Динамо". Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро, 29-летний футболист будет получать в России 3,3 миллиона евро в год.

Чуть менее голевым стал матч в Казани, куда в гости к местному "Рубину" приехал московский "Спартак", возглавляемый швейцарским наставником Муратом Якином. И первый "блин" в российском чемпионате у Якина определенно получился не комом. Девятикратный чемпион страны одержал уверенную победу со счетом 4:0. Особо стоит отметить нападающего Артема Дзюбу, который вернулся в стан "красно-белых" после годичной "ссылки" в "Ростов". Форвард отметился в игре с казанцами дважды, причем его второй гол вполне можно назвать переломным. За несколько минут до этого "Рубин" не реализовал выход один на один, и мяч Дзюбы значительно подорвал моральное состояние хозяев поля.

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Действующий обладатель чемпионского звания столичный ЦСКА уверенно разобрался с московским "Торпедо", которое вернулось в Премьер-лигу спустя 8 лет. "Автозаводцы" открыли счет уже на 5-й минуте. Однако на 33-й минуте защитник "черно-белых" Владимир Рыков заработал пенальти в собственные ворота, к тому же схлопотав удаление. Сейду Думбия издевательски пробил по центру ворот и переиграл Юрия Жевнова. Довести поединок до победы "красно-синим" не составило труда - голы Панченко, Думбия и Витиньо сделали счет разгромным - 4:1.

Не обошлось первое московское дерби без тяжелых травм. Перед финальным свистком неудачно упал полузащитник "черно-белых" Вадим Стеклов, столкнувшийся с армейцем Георги Милановым. "После столкновения с игроком ЦСКА Вадим ударился головой о газон, после чего у него случилась механическая асфиксия – запал язык. Он тут же начал задыхаться. Самостоятельно справиться с этим состоянием невозможно, потому что оно сопровождается сотрясением головного мозга и потерей сознания. Но нам удалось на поле разрешить эту ситуацию", - рассказал чуть позже врач "Торпедо" Владимир Аловский.

В противоположность своим конкурентам, "Локомотив" и "Краснодар" в очном поединке мячей не забили. Главными героями матча стали вратари: "железнодорожник" Маринато Гильерме и краснодарец Андрей Дикань, не позволившие поразить защищаемые ими ворота. Другой же претендент на чемпионство - петербургский "Зенит" - разгромил дебютанта Премьер-лиги тульский "Арсенал" со счетом 4:0.

События в мире

Набирают обороты футбольные еврокубки. В Лиге чемпионов на прошлой недели стартовал третий квалификационный раунд, который является последним рубежом перед групповым этапом главного клубного турнира Европы. Из российских клубов на этой стадии в борьбу вступил "Зенит", который отправился на Кипр, где встретился с местным АЕЛом. К удивлению болельщиков, подопечные Андре Вилаш-Боаша не смогли распечатать ворота киприотов. Более того, "сине-бело-голубые" на 64-й минуте пропустили редкую атаку АЕЛа и пропустили мяч, который в итоге стал решающим. Теперь в ответном матче петербургский клуб устроит только победа.

Немногим более удачно стартовали в Лиге Европы динамовцы. Москвичи на своем поле сыграли вничью с израильским "Хапоэлем" - 1:1. "Бело-голубые" пропустили на 63-й минуте, но отыграться смогли уже через 8 минут благодаря голу Кевина Кураньи. Ответная игра пройдет 7 августа.

Кевин Кураньи. Фото: ИТАР-ТАСС

Гораздо лучше сыграли свой первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграл "Краснодар", который в гостях разгромил венгерский "Дьошдьер" - 5:1. Голы на свой счет записали Ари, Ахмедов, Перейра, Жоаозиньо и Быстров.

На прошлой недели стало известно, что клубы из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 будут играть во втором дивизионе чемпионата России. К аттестации в РФС допустили команды СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта), а также СКИФ из Симферополя. При этом как юридические лица клубы зарегистрированы в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Во втором дивизионе уже начались турниры в четырех зонах, за исключением "Юга", куда и включат крымские клубы. В зоне "Юг" сыграют 18 клубов, включая выступавшие в прошлом сезоне в первенстве Футбольной национальной лиги нальчикский "Спартак", волгоградский "Ротор" и "Ангушт".

Однако из примечательных событий прошлой недели был не только футбол, но и теннис. Так, россиянка Светлана Кузнецова впервые с 2010 года выиграла турнир WTA. Теннисистка стала победительницей турнира в Вашингтоне с призовым фондом в 250 тысяч долларов. В решающем матче посеянная под шестым номером Кузнецова выиграла у представительницы Японии Куруми Нары со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

В предпоследний раз Кузнецовой удалось победить на турнире в Сан-Диего в 2010 году. В нынешнем сезоне Светлане удалось выйти в финал турнира в португальском Оэйраше. Успех в Вашингтоне позволил Кузнецовой подняться на 23-е место в чемпионской гонке WTA.

Светлана Кузнецова. Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 3 августа, стало известно, российскому баскетболу больше не грозят санкции со стороны ФИБА, сборные команды не будут отстранены от международных соревнований. Ранее ФИБА ставила под вопрос легитимность договора о передаче прав на проведение чемпионата России Единой лиге ВТБ. Приостановка членства Российской федерации баскетбола в ФИБА могло повлечь дисквалификацию всех национальных команд страны, в том числе и мужской сборной, которая уже 10 августа должна сыграть первый матч отборочного турнира к ЧЕ-2015.

В своем письме ФИБА делала упор на тот факт, что РФБ "не смогла обеспечить подписание декларации Единой лигой ВТБ в установленные сроки", несмотря на заявление, что в этом вопросе было сделано "все необходимое". "Мы рассматриваем это как еще одно доказательство того, что на данный момент РФБ не контролирует баскетбол в своей собственной стране", - отмечалось в письме.

Что посмотреть на этой неделе

Середина недели ознаменуется ответными поединкам в футбольных еврокубках. Так, 6 августа "Зенит" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге попытается пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче "сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:1, а теперь российской команде желательно не пропускать, иначе задача выхода в следующий раунд серьезно осложнится.

На следующий день в следующую стадию Лиги Европы постарается отобраться столичное "Динамо". Москвичам предстоит сломить сопротивление израильского "Хапоэля". В свою очередь, "Краснодар", выигравший на выезде у венгерского клуба со счетом 5:1, может уверенно себя чувствовать в домашнем поединке.

В конце недели продолжит разгоняться чемпионат России по футболу. Наиболее интересным поединком втором тура станет дерби "Спартак" - "Динамо". Обе команды подходят к матчу в неплохой форме, поэтому болельщики могут ожидать веселого и результативного футбола. Тем более, что в последние годы команды радуют поклонников футбола увлекательными очными противостояниями. Поединок пройдет 10 августа на подмосковном стадионе "Арена Химки".

Тяжелый выезд ждет другой московский клуб - "Торпедо". "Автозаводцы" 9 августа отправятся в Петербург, где попытаются сдержать атаки Халка и компании. Еще один столичный клуб, ЦСКА, сыграет в этот день в Саранске с местной "Мордовией". А новичок Премьер-лиги, тульский "Арсенал", под руководством Дмитрия Аленичева в Москве встретится с "Локомотивом".

Даниил Адамов