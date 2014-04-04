Баскетболисты ЦСКА в овертайме обыграли турецкий "Галатасарай"

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В очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на своей площадке сломил сопротивление турецкого "Галатасарая" - 86:85.

Первая половина игра прошла в равной борьбе. Стартовую четверть с преимуществом в четыре очка выиграли гости, а во второй десятиминутке сильнее уже были армейцы. Третья и четвертая четверти также проходили в упорной борьбе и ни одной из команд не удавалось оторваться в счете.

В итоге, для выявления сильнейшего командам потребовался овертайм, где сильнее оказались москвичи. Особо стоит отметить защитника "красно-синих" Сонни Уимса, набравшего в дополнительной пятиминутке 12 очков. Самым же результативным игроком поединка стал баскетболист "Галатасарая" Зоран Эрцег. На его счету 35 очков, а также 9 подборов.

Для подопечных Этторе Мессины эта победа стала 11-й в 13 матчах. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу группы F.