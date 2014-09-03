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Спорт

03 сентября 2014, 17:40

Столичный ЦСКА объявил состав на Лигу чемпионов

ЦСКА футбол Лига чемпионов футболисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА обнародовал список игроков, которые включены в заявку для участия в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте "красно-синих".

В основной список вошли 22 футболиста:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;

Полузащитники: Александр Цауня, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Расмус Эльм, Роман Еременко, Георгий Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса;

Нападающие: Сейду Думбия, Витиньо, Константин Базелюк, Кирилл Панченко.

В список "B", куда входят молодые игроки и воспитанники клуба, включены Илья Помазун, Никита Чернов, Святослав Георгиевский, Александр Головин, Максим Мартусевич, Николай Дергачев и Александр Макаров.

Напомним, что ЦСКА получил в соперники мюнхенскую "Баварию", английский "Манчестер Сити" и итальянскую "Рому" на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. Команды попали в группе Е. Армейцы напрямую пробились в групповой раунд Лиги чемпионов, став чемпионами России.

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Московский ЦСКА обнародовал список игроков, которые включены в заявку для участия в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

ПФК ЦСКА сыграет с "Баварией", "Ман Сити" и "Ромой" в групповой стадии ЛЧ >>>

В основной список вошли 22 футболиста:

Вратари - Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;

полузащитники: Александр Цауня, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Расмус Эльм, Роман Еременко, Георгий Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса;

нападающие: Сейду Думбия, Витиньо, Константин Базелюк, Кирилл Панченко.

В список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба включены Илья Помазун, Никита Чернов, Святослав Георгиевский, Александр Головин, Максим Мартусевич, Николай Дергачев и Александр Макаров.

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