Столичный ЦСКА на выезде уступил петербургскому "Зениту"

Фото: vk.com/zenit

Столичный ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги уступил петербургскому "Зениту". Встреча, проходившая на стадионе "Петровский", закончилась со счетом 2:0.

В первом тайме хозяева сразу же взяли инициативу в свои руки. На 16-й минуте "сине-бело-голубые" создали невероятно опасный момент. Халк, убежав в контратаку, сделал кросс по левому флангу и отдал пас в центр. Оказавшемуся одному Артему Дзюбе оставалось лишь переиграть Игоря Акинфеева, но вратарь сборной России намертво забрал этот мяч.

Все тот же Дзюба мог записать на свой счет голевую передачу на 23-й минуте матча. Однако Данни, который после его скидки головой отправил мяч в ворота, находился в момент паса в офсайде.

За десять минут до конца тайма "Зенит" имел еще несколько возможностей открыть счет. Сначала Халк, а спустя минуту Витсель, нанесли по удару из-за пределов штрафной. Но в обоих случаях Акинфеев был начеку.

На 54-й минуте счет в матче открыли футболисты "Зенита". Дзюба на чужой половине поля перехватил мяч у игроков ЦСКА и отдал мяч на ход Халку. Бразилец с левой ноги попал точно в дальний угол голкипера "красно-синих".

На 73-й минуте удвоить преимущество петербургской команды мог Данни, однако мяч прошел рядом со штангой. Но спустя семь минут "Зенит" все-таки забил второй мяч – Халк со штрафного оформил дубль.

Таким образом, ЦСКА остался на второй строчке в турнирной таблице. "Зенит" поднялся на четвертое место. В следующем матче ЦСКА 9 апреля сыграет на своем поле с саранской "Мордовией". Петербургская команда в этот же день на выезде сразится с пермским "Амкаром".