Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

03 января 2015, 18:05

Московский ЦСКА расстался с полузащитником Расмусом Эльмом

ЦСКА трансферы Расмус Эльм

Расмус Эльм ведет борьбу за мяч с футболистом "Терека". Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА расстался со шведским полузащитником Расмусом Эльмом. Футболист и клуб завершили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт "красно-синих".

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Эльм, скорее всего, завершит карьеру футболиста из-за тяжелой болезни. "У него идет кровь каждый раз, как он увеличивает нагрузки на тренировках", - сказал Гинер.

По этой причине Эльм практически прекратил выходить на поле в официальных матчах клуба.

26-летний игрок дважды стал чемпионом России в составе ЦСКА, а также выиграл с клубом Кубок и два Суперкубка страны. Эльм сыграл в футболке армейцев 60 матчей, в которых забил пять голов.

О дальнейших вариантах продолжения карьеры шведского игрока не сообщается.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать