Московский ЦСКА расстался с полузащитником Расмусом Эльмом

Расмус Эльм ведет борьбу за мяч с футболистом "Терека". Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА расстался со шведским полузащитником Расмусом Эльмом. Футболист и клуб завершили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт "красно-синих".

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Эльм, скорее всего, завершит карьеру футболиста из-за тяжелой болезни. "У него идет кровь каждый раз, как он увеличивает нагрузки на тренировках", - сказал Гинер.

По этой причине Эльм практически прекратил выходить на поле в официальных матчах клуба.

26-летний игрок дважды стал чемпионом России в составе ЦСКА, а также выиграл с клубом Кубок и два Суперкубка страны. Эльм сыграл в футболке армейцев 60 матчей, в которых забил пять голов.

О дальнейших вариантах продолжения карьеры шведского игрока не сообщается.