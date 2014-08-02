Полицейские предотвратили драку на матче ЦСКА-"Торпедо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские предотвратили драку между болельщиками футбольных клубов ЦСКА и "Торпедо", сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе подмосковного МВД.

Драку на подмосковном стадионе "Арена Химки" пытались спровоцировать болельщики ЦСКА, однако сотрудники полиции пресекли возможное столкновение. При этом 15 болельщиков футбольного клуба ЦСКА вывели за пределы стадиона. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Кроме того, как сообщает ИТАР-ТАСС, за полчаса до матча произошло столкновение фанатов и в парке у стадиона. В драке приняло участие порядка 150 человек: около 70 болельщиков ЦСКА и 80 - "Торпедо". Также стычки наблюдались у входов на трибуны стадиона. В частности, болельщики обеих клубов бросали друг в друга различными предметами.