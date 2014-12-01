Спорт за неделю: старт биатлонного сезона и победа "Локомотива" в дерби

Фото: ТАСС/Маркус Кун

Сборная России по биатлону проваливает первую гонку сезона, "железнодорожники" оказываются сильнее "Спартака", "Зенит" и ЦСКА продолжают борьбу за путевку в плей-офф ЛЧ, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

"Локомотив" обыгрывает "Спартак" в дерби, а "Зенит" дает шанс конкурентам

Центральным матчем 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние двух московских команд - "Локомотива" и "Спартака". Однако качество игры в поединке не очень соответствовало статусу дерби. Матч выдался упорным, без большого количества опасных моментов.

Судьбу встречи решил гол Алана Касаева на 77-й минуте встречи. "Железнодорожник" обыграл своего оппонента на фланге и прострелил в штрафную площадь "Спартака". До мяча никто не дотянулся, но снаряд угодил в угол ворот Артема Реброва. Эта победа позволила "Локомотиву" подняться на четвертое место в турнирной таблице, которое они делят с "Динамо".

Второе поражение в сезоне потерпел лидер чемпионата - "Зенит". Петербуржцы неожиданно уступили на выезде саранской "Мордовии" - 0:1. Осечкой "сине-бело-голубых" воспользовались конкуренты.

Так, "Краснодар" вышел на второе место в чемпионате, победив в гостевом поединке грозненский "Терек" - 1:0. А московские армейцы прервали серию поражений и разгромили "Уфу" - 5:0.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Возвращение "Спартака" в КХЛ

Главное хоккейной новостью прошлой недели стала информация о возможном возвращении "Спартака" в КХЛ уже в следующем сезоне. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным СМИ, в сезоне-2015/16 "Спартак" получит стабильное финансирование. Бюджет клуба будет сопоставим с ведущими командами КХЛ. Официально о возвращении "Спартака" в лигу будет объявлено по ходу нынешнего чемпионата.

К слову, проводить домашние матчи "красно-белые" будут не в родных "Сокольниках", а на новой "Арене Легенд". Сдача ледового дворца намечена на весну 2015 года.

Возвращаясь к делам нынешнего сезона, в прошлую субботу в Москве встретились ЦСКА и "Динамо". Победу в дерби одержали по буллитам армейцы 4:3, продлившие свою победную серию до 10 матчей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Григоренко, Роман Любимов и Никита Зайцев, у "Динамо" отличились Филип Новак, Алексей Цветков и Максим Карпов. В серии штрафных бросков победу армейцам принесли попадания Яна Муршака и Симона Яльмарссона.

Московский ЦСКА сохраняет шансы на выход из группы в ЛЧ

Столичные армейцы сыграли вничью с итальянской "Ромой" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - 1:1. Счет был открыт в концовке первого тайма. Римляне получили право на штрафной примерно в 20 метрах от ворот Игоря Акинфеева. К мячу подошел капитан "волков" Франческо Тотти и нанес неотразимый удар в "девятку".

Вторую половину встречи армейцы провели в атаках, но забить удалось лишь в добавленное время. Василий Березуцкий навесил в штрафную, снаряд миновал всех игроков и залетел точно в угол ворот "Ромы".

Таким образом, москвичи набирают пять очков и продолжают борьбу за выход в следующую стадию турнира. Все решится в последнем туре группового этапа, где подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть на выезде с "Баварией".

Другой российский клуб - "Зенит" - одержал вторую победу в рамках группового этапа ЛЧ. Подопечные Андре Виллаша-Боаша на своем поле одолели лиссабонскую "Бенфику" - 1:0. Единственный гол на счету Мигеля Данни, отличившегося на 79-й минуте.

"Зенит" набрал 7 очков и остался на третьей строчке турнирной таблицы группы С. Для того, чтобы гарантировать себе место в весенней стадии Лиги чемпионов петербуржцам необходимо обыгрывать "Монако" в последнем матче группового этапа.

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Что касается Лиги Европы, то здесь Россия понесла очередные потери. "Краснодар" потерял все шансы на выход в весеннюю стадию турнира. "Черно-зеленые" в домашнем матче сыграли вничью с "Лиллем" - 1:1. После пяти матчей матчей у подопечных Олега Кононова всего лишь три очка в активе, и последний тур превращается для "быков" в пустую формальность.

В свою очередь, московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в рамках группового этапа ЛЕ. "Бело-голубые" обыграли греческий "Панатинаикос" со счетом 2:1. В поединке с греками забитыми мячами у составе "Динамо" отметились Вильям Ванкер и Алексей Ионов.

За тур до окончания группового этапа "бело-голубые" гарантировали себе первое место в своем квартете.

Сборная России провалила старт биатлонного сезона

Новый сезон для российских поклонников биатлона начинается, в основном, с плохих новостей. Из-за проблем со здоровьем Ольга Вилухина решила пропустить сезон, а на прошлой неделе стало известно, что допинг-проба Александра Логинова, взятая в декабре 2013 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, дала положительный результат

Однако главным разочарованием стала первая гонка, которая состоялась в воскресенье все в том же Эстерсунде. Сборная России провалила смешанную эстафету, показав лишь 12-й результат.

Большинство элитных команд не стали бросать на эту гонку все свои лучшие силы. Россию же представляли голодные до побед Екатерина Глазырина и Тимофей Лапшин, а также опытные Яна Романова и Евгений Гараничев.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Претензии по итогам гонки нельзя предъявить только Романовой, которая отработала свой второй этап на 5 с плюсом. Однако проблемы у нашей команды начались еще на стартовом этапе. Глазырина не смогла справиться с возложенными на нее функциями забойщика и допустила сразу три промаха на первом огневом рубеже. Второй рубеж был пройден немногим лучше - два промаха.

Но благодаря великолепной стрельбе и ходу Романовой, на третий этап сборная России уходила претендентом на медаль. Но Гараничев свой этап провалил (к примеру, на стойке наш биатлонист провел полторы минуты, хотя чаще всего стрельба занимает секунд 20), а Лапшин сотворить чудо не смог.

В итоге победу в стартовой гонке сезона одержала сборная Франции во главе с Мартеном Фуркадом. Француз лишь на две десятые опередил норвежца и немца, который заняли соответственно второе и третье место.

Что посмотреть на этой неделе

Биатлонный сезон продолжит набирать обороты на этой неделе. Так, 3 декабря в Эстерсунде на старт индивидуальной гонки выйдут мужчины, а на следующей день в бой вступят женщины. Кроме того, 6 и 7 декабря состоятся спринт и гонка преследования.

Сразу четыре поединка за семь дней проведет московское "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В понедельник москвичи на своей площадке встретятся с "Торпедо", а в среду - с "Медвешчаком". В пятницу в гости к "бело-голубым" приедет "Слован", в воскресенье - петербургский СКА.

Что касается ЦСКА, то армейцы в среду сразятся с "Северсталью", а в субботу их ждет непростой выезд в Ярославль к "Локомотиву".

Очередной, уже 16-й тур в Российской футбольной Премьер-лиги пройдет в середине недели. 2 декабря столичные армейцы сыграют с "Амкаром", 3 декабря "Зенит" отправится в Казань, где встретится с "Рубином". В среду также пройдет дерби краснодарских команд - "Кубани" и "Краснодара".

До зимнего перерыва команды проведут еще один тур, который состоится в ближайшие выходные. Между собой сыграют сразу шесть команд из первой восьмерки: "Зенит" - "Краснодар", "Кубань" - ЦСКА, "Терек" - "Локомотив".

Даниил Адамов