Московские армейцы уступили "Зениту" в матче лидеров чемпионата

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги на "Арене Химки" встречались два лидера чемпионата - московский ЦСКА и петербургский "Зенит". Победу в этом противостоянии благодаря мячу Хави Гарсии праздновал "Зенит".

Единственный и, как оказалось, победный гол был забит на 7-й минуте встречи. После подачи углового Витсель выпрыгнул выше всех и отправил мяч в дальний угол. Снаряд угодил в штангу, после чего его добил Хави Гарсия.

И первый, и второй тайм прошли в равной борьбе. Обе команды имели хорошие моменты для взятия ворот, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Стоит отметить, что во второй 45-минутке произошли два спорных момента. Сначала арбитр не назначил пенальти после падения Александра Кержакова в штрафной площади соперника, а затем он не отреагировал на падение Сейду Думбия.

ЦСКА остается на втором месте с 25 очками. "Зенит" увеличивает отрыв от ближайшего конкурента до 7 очков.