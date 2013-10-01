Московский ЦСКА в овертайме обыграл новокузнецкий "Металлург"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над новокузнецким "Металлургом". Основное время поединка завершилось вничью - 2:2, а в овертайме "красно-синим" удалось забросить победную шайбу.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Мартынов отважился на бросок от "синей линии", голкипер ЦСКА Проскуряков был закрыт игроками и не смог отбить шайбу.

Во втором периоде москвичи завладели инициативой и смогли не только отыграться, но и выйти вперед. На 36-й минуте Прохоркин добил шайбу в ворота после броска Денисова, а спустя четыре минуты Жарков сильным выстрелом с четырех метров отправил снаряд под щитками голкипера "Металлурга" Хованена.

Однако начало третьей двадцатиминутки получилось обескураживающим для гостей. Маклин поразил пустые ворота после передачи Гареева и восстановил равновесие - 2:2.

В оставшееся время до конца периода ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу. За несколько секунд до конца основного времени матча игрок хозяев Маклин нарушил правила. Таким образом, овертайм "Металлург" начал в меньшинстве.

Этот эпизод и стал ключевым в противостоянии. В неравных составах хозяева не сумели выстоять под натиском ЦСКА - Гончаров мощным броском принес москвичам победу.

Таким образом, ЦСКА одерживает вторую победу подряд и поднимается на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" же терпит восьмое поражение подряд.