Московский ЦСКА завоевал Кубок России, одержав победу над "Анжи"

ЦСКА завоевал кубок России по футболу

Московский ЦСКА завоевал Кубок России, победив в финальном матче "Анжи" из Махачкалы.

После основного и дополнительного времени счет был равным – 1:1, а в серии послематчевых пенальти ЦСКА выиграл со счетом 4:3.

ЦСКА победил в Кубке России в седьмой раз. К тому же, в этом сезоне армейцы завоевали золотые медали чемпионата страны.

Матч проходил в Грозном. Как уже сообщал М24.ru, это шестой раз в истории российских первенств, когда одна команда сумела победить в Кубке и Чемпионате России в один год. Причем "красно-синие" сделали это трижды - два раза подобным отметился московский "Спартак" и один раз "Зенит". Всего же на счету ЦСКА 12 побед в турнире с учетом Кубка СССР.