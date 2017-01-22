Форма поиска по сайту

22 января 2017, 09:43

Бывший глава ЦРУ разгневан визитом Трампа в штаб-квартиру управления

Фото: ТАСС/Emily Molli

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан разгневан визитом президента США Дональда Трампа в главное здание ведомства, передает РИА Новости.

В ходе своего визита Трамп посетил мемориал сотрудникам, погибшим при исполнении своего служебного долга, после чего выступил с речью перед 400 сотрудниками ведомства. В ней Трамп заявил, что окажет разведчикам всевозможную поддержку и раскритиковал "нечестные СМИ" за попытки поссорить его с ведомством.

Представитель Бреннана заявил, что тот "глубоко опечален и разгневан" самовозвеличиванием Трампа перед мемориалом героям ЦРУ.

В свой первый рабочий день на посту президента США Дональд Трамп подписал несколько президентских указов. В частности, он утвердил кандидатуру "Бешеного Пса" Джеймса Мэттиса на посту министра обороны, отменил указы о реформе здравоохранения Obamacare и удалил с сайта Белого дома раздел о правах геев.

