Бывший глава ЦРУ разгневан визитом Трампа в штаб-квартиру управления

Фото: ТАСС/Emily Molli
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан разгневан визитом президента США Дональда Трампа в главное здание ведомства, передает РИА Новости.
В ходе своего визита Трамп посетил мемориал сотрудникам, погибшим при исполнении своего служебного долга, после чего выступил с речью перед 400 сотрудниками ведомства. В ней Трамп заявил, что окажет разведчикам всевозможную поддержку и раскритиковал "нечестные СМИ" за попытки поссорить его с ведомством.
Представитель Бреннана заявил, что тот "глубоко опечален и разгневан" самовозвеличиванием Трампа перед мемориалом героям ЦРУ.
В свой первый рабочий день на посту президента США Дональд Трамп подписал несколько президентских указов. В частности, он утвердил кандидатуру "Бешеного Пса" Джеймса Мэттиса на посту министра обороны, отменил указы о реформе здравоохранения Obamacare и удалил с сайта Белого дома раздел о правах геев.