1 мая в Парке Горького откроется канатная трасса и пройдет забег

Фото: park-gorkogo.com

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: на 1 мая Парк Горького подготовил для гостей много интересных мероприятий: поэтические чтения, забег на Пушкинской набережной, открытие новых спортивных площадок и канатной трассы, мастер-классы по лонгборду, кардио и танцевальные тренировки, чемпионат по нардам, показательные выступления по брейкдансу, а также вечерний кинопоказ под открытым небом.

На Музыкальной эстраде с 18:00 актеры московских театров прочтут первомайские стихи разных лет в программе "Не только Маяковский". А вслед за этим, в 19:00 столичные поэты устроят настоящую "битву" и покажут, что чувствуют в этот день люди современного поколения.

Также 1 мая состоится первый забег нового "Бегового клуба Парка Горького". Он пройдет в 13:00 на Пушкинской набережной.

В Нескучном саду откроется канатная трасса с различными уровнями сложности маршрутов для детей и взрослых. Площадка с тренажерами, велодорожки и возможность взять велосипед или ролики напрокат.

На Фонтанной площади с 12:00 - мастер классы по лонгборду, лотерея, музыка от диджеев Лымарева и Эрикон и группы "Сакура". В 16:45 и 17:45 здесь же соберется флешмоб "Танцующий город". На Пушкинской набережной около Бурана с 14:00 - показательные выступления по брейкдансу.

Весь день на разных площадках парка будут играть оркестры.

Кульминацией праздника станет бесплатный кинопоказ-сюрприз в кинотеатре под открытым небом "Пионер".