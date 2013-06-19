"Гараж" открывает летний павильон

Фото: garageccc.com

Центр современной культуры "Гараж" 21 июня открывает около Пионерского пруда в парке Горького летний павильон. Архитекторов проекта павильона выбирали по конкурсу.

В результате победил проект молодых российских архитекторов Василия Банцекина, Ильи Терновенко, Сергея Неботова, Максима Хазанова при участии Ольги Лебедевой и Анастасии Балакиревой.

"Летний павильон Центра «Гараж» представляет собой свободное, полностью открытое пространство, образованное каскадом кругообразных навесов разной высоты, так называемых "грибов", которые формируют максимально комфортные условия для пребывания там человека в летнее время года", - рассказал Василий Банцекин.

На пространстве павильона можно будет скрыться от солнца в тени "грибов", почитать книги из библиотеки, поиграть в пинг-понг, послушать музыку, построить город из мягкого конструктора и выпить прохладительные напитки из кафе. Кроме того, здесь будет Wi-Fi, бадминтон и другие радости жизни.

Павильон будет работать каждый день с 10:00 до 22:00. Вход на все события - свободный.