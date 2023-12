В рамках итальянского фестиваля в Москве покажут лучшие фильмы мира

Фото: ИТАР-ТАСС

С 10 по 13 февраля в рамках международного кинофестиваля Саленто в Центральном Доме Художника пройдут показы лучших короткометражек и полных метров со всех уголков мира. Также в программе BEST OF THE FEST заявлен питчинг (презентация для поисков инвесторов – прим. ред.) российских кинопроектов.

Кроме того, в эти дни планируется отметить 10-летний юбилей фильма Андрея Звягинцева "Возвращение". Директор фестиваля Луиджи Кампаниле на спецпоказе 12 февраля вручит режиссеру награду за выдающиеся достижения в области искусства. Сам Звягинцев обещает ответить на все вопросы собравшихся.

"Фестиваль Саленто станет первым в ряду независимых международных кинофестивалей, лучшую программу которых представят московским зрителям. Это уникальная возможность для русских режиссеров продемонстрировать свои работы дирекции кинофестиваля. В дальнейшем из лучших работ будет сформирована специальная программа Международного Фестиваля Саленто 2013: "Особенности современного Кино Росси", - сообщили М24.RU организаторы.

В течение четырех фестивальных дней студенты и представителе киноиндустрии могут выиграть билет на бесплатное проживание в гостинице во время следующего МКФС, который состоится в сентябре 2013 года в Триказе.

Добавим, что целью кинофестиваля Саленто является продвижение независимого кино не только в Италии, но и в других странах. Проект существует с 2004 года. За это время показы и презентации прошли в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге.