Велоактивисты просят обустроить велодорожки на Бульварном кольце

Велодорожки могут появиться на Бульварном кольце

Велоактивисты направят письмо мэру города Сергею Собянину с просьбой организовать велодорожки на московских бульварах. Такое же прошение получат заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов и префект ЦАО Виктор Фуэр, рассказал в эфире "Москва FM" руководитель движения "Русвелос" Петр Дворянкин.

"Мы предлагаем рассмотреть правительству Москвы и общественности возможность прокладки велодорожек по Бульварному кольцу. Потому что без велодорожек велотранспорт будет мучительно развиваться", – отметил Дворянкин.

Планируется, что велодорожки будут организованы на пешеходной территории. Авторы инициативы – движение "Русвелос", экспертный центр "Probok.net" и Академия по развитию велокультуры и инфраструктуры. Также планируется запуск интернет-голосования и сбор подписей.