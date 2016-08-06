Джаз, рок, фьюжн и лаунж сыграют под открытым небом в центре Москвы

Фото: hortus.ru

7 августа в "Аптекарском огороде" состоится V Фестиваль джаза. Мероприятие пройдет в рамках серии концертов под открытым небом "Город Джаз", сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

В этот вечер на территории уютного парка в самом центре города группа интернациональный Аuthentic Light Orchestra (Швейцария, Россия, Армения) и струнный квартет FX quartet.



В музыке Аuthentic Light Orchestra гармонично сочетаются различные стили и направления, такие как world music, джаз, этно, рок, фьюжн и другие. Все это исполняется на каком-то невообразимом количестве этнических инструментов из-за чего коллектив можно сравнить с небольшим оркестром.

В состав Аuthentic Light Orchestra входят музыканты, выступавшие в самых престижных концертных залах мира и на таких известных музыкальных фестивалях, как North Sea Jazz Festival, Jazz Baltica, Montreal Jazz Festival. В России группа регулярно дает концерты в филармониях, клубах, на фестивалях "Усадьба Джаз", "Дикая Мята" и других.

Квартет FX quartet создал собственный музыкальный язык, используя техники игры на струнных инструментах, характерные для авангарда и новой музыки. Музыканты получают уникальный по своей природе звук с помощью как стандартных электрических методов обработки, так и ультрасовременных приемов игры на струнных инструментах. Свою музыку они исполняют в стилях джаз, фьюжн, фанк и лаунж.