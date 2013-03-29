Николай Цискаридзе считает, что его могут уволить из Большого театра

Николай Цискаридзе боится быть уволенным из Большого театра

Ведущий солист балета Большого театра Николай Цискаридзе опасается, что его могут лишить работы. Артист сообщил, что получил два выговора. Он убежден, что выговоры незаконны и собирается отстаивать свою точку зрения в суде.

Предварительное слушание иска Цискаридзе состоится 9 апреля в Тверском суде.

По словам премьера балета, от него требуют написать объяснительную записку за нарушение трудовой дисциплины.

Он в свою очередь заявляет, что просто общался с прессой и высказывал свое мнение. Цискаридзе уверен, что скоро получит третье предупреждение, после которого его могут уволить.

Противостояние Цискаридзе с начальством обострилось после нападения на худрука балетной труппы Сергея Филина. Артист был допрошен в качестве свидетеля по делу о покушении. Цискаридзе не раз выступал в СМИ с критическими высказываниями в адрес руководства и давал резкие комментарии о ситуации в театре.