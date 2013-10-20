Форма поиска по сайту

Новости

20 октября 2013, 15:54

В столичных кинотеатрах проведут прямую трансляцию спектакля "Спартак"

В столичных кинотеатрах проведут прямую трансляцию из Большого театра

Сегодня, 20 октября, зрители столичных кинотеатров увидят прямую трансляцию из Большого театра. Новый сезон откроет балет "Спартак" в постановке Юрия Григоровича.

Главные партии исполнят Светлана Захарова, Михаил Лобухин, Владислав Лантратов и Анна Никулина. Спектакль будет показан в кинотеатрах 44 стран.

Трансляции балета на экраны зарубежных кинотеатров Большой театр практикует уже три года, а в прошлом сезоне к проекту подключилась и Россия.

"Театральный киносезон" объединяет драматические спектакли Королевского национального театра, театра Шекспира "Глобус", постановки "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке и Большого театра.

Начало трансляции - в 19.00.

