Гастроли Финского национального балета пройдут в Большом театре

"Афиша": гастроли финского балета в Большом театре

В рамках фестиваля "Век весны священной - век модернизма" с 18 по 21 апреля в Большом театре выступит труппа Финского национального балета, которая покажет свои лучшие спектакли и постановки.

Зрители увидят балет Иржи Килиана в одном действии - Bella Figura, балет Йохана Ингера в одном действии на музыку Мориса Равеля - Walking Mad, постановку Вацлава Нижинского "Весна священная" (сценография Игоря Стравинского и Николая Рериха) и балет Йормы Эло на музыку Филипа Гласса и Владимира Мартынова - Double Evil.

Добавим, что история Финского национального балета тесно связана с Россией. Галина Уланова неоднократно выступала с этим коллективом. Театр специализируется на русской классике. В репертуаре - "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Однако в этот раз коллектив решил удивить столичную публику необычной программой.

Билеты в кассах - по цене от 5 тысяч рублей.