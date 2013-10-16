Опера "Летучий голландец" возвращается на сцену Большого театра

На сцену Большого театра возвращается "Летучий голландец"

В честь 200-летия Рихарда Вагнера в Большом театре вновь поставили оперу по народной легенде и новелле Генриха Гейне. Речь идет о знаменитом "Летучем голландце", который уже показывали в ГАБТе в 2004 году.

Премьера запланирована на 16 октября. "Голландца" можно будет увидеть до 24 октября. Кстати, в нынешней версии о моряке-скитальце поменялся дирижер и некоторые исполнители.

Так, партию голландца исполняют немецкие артисты.

"Особые вагнеровские тенора и сопрано и тогда-то встречались редко, а сейчас дефицит по всему миру", - говорит дирижер Василий Синайский.

Опера идет без антракта. Вагнер задумывал ее как произведение. Которое зритель должен смотреть на одном дыхании.

"Летучий голландец" — "особая" опера в творчестве Вагнера. Именно она знаменует собой отход композитора от канонов "большой оперы" и обретение нового музыкального языка. В ней уже проглядывают все характерные черты его "музыкальных драм". Появляется система лейтмотивов и рождаются важнейшие для композитора темы", - отметили в ГАБТе.

Кстати, в Большом театре ставят первую редакцию оперы, которую Вагнер переписывал многократно. За нее не рискуют браться нигде в мире.