В Москве впервые пройдет Международная конференция министров культуры

Фото: Москва 24

В столице впервые пройдет Международная конференция министров культуры стран-членов Совета Европы. Она состоится 15 и 16 апреля в Большом театре Москвы.

В ней будут участвовать более 230 делегатов из 50 стран, при этом 22 страны будут представлены на уровне министров и госсекретарей. Откроет конференцию министр культуры России Владимир Мединский. Кроме того, в конференции примут участие директора музеев, известные деятели культуры: Ольга Свиблова (МАММ), Ирина Антонова (ГМИИ им. Пушкина), Михаил Пиотровский (Эрмитаж) и многие другие

"Конференции не было больше семи лет, и важно, что после такого перерыва Совет Европы выбрал местом ее проведения Москву. Перед европейским сообществом остро стоит проблема жизни многих национальностей, конфессий в одной стране. Люди живут в одном государстве, но в своих кварталах, и практически не общаются. В этом смысле опыт России очень важен", - заявил директор департамента информационной политики и международных связей Минкультуры РФ Вадим Дуда.

На конференции рассмотрят такие важные темы, как использование инновационных технологий в сфере культуры и роль Совета Европы в культурных процессах, передает РИА Новости.