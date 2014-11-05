Одноактные спектакли на музыку Жана-Филиппа Рамо покажут в Большом театре

"Афиша": В Большом театре проходит фестиваль "Барокко. Путешествие"

В Большом театре продолжается фестиваль "Барокко. Путешествие". На этот раз в Москву приезжает один из самых известных барочных ансамблей Франции Les Arts Florissants Уильяма Кристи, сообщает телеканал "Москва 24".

Артисты представят вечера одноактных спектаклей "Рамо, мэтр танца". Программа приурочена к 250-летию со дня смерти французского композитора Жана-Филиппа Рамо.

На Новой сцене Большого театра ансамбль Les Arts Florissants исполнит два произведения: "Рождение Осириса" и "Дафнис и Эгле".

Первоначально балет "Рождение Осириса" задумывался как пролог к опере-балету "Прекрасные Дни любви". Но постановка несколько изменилась после того, как ее приурочили ко дню рождения герцога Берри, будущего Людовика XVI. Герцог представлен в спектакле представленного здесь в роли бога Осириса, отметили в Большом театре.

Что касается спектакля "Дафнис и Эгле", то это произведение написано по заказу короля, первая постановка состоялась в Фонтенбло в октябре 1753 года.

Добавим, что Уильям Кристи неоднократно ставил спектакли в стилистике ХVIII века, беря за основу композиции Жана-Филиппа Рамо. В постановках Кристи – игра на исторических инструментах, старинные костюмы и танцы в стиле барокко.

Вечера одноактных спектаклей запланированы на 6 и 7 ноября. Начало в 19.00. Билеты – от 2900 до 4000 тысяч рублей.