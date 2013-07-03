Французская труппа Эрве Куби покажет хип-хоп-спектакль в ГАБТе

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 4 июля, на Новой сцене Большого театра французская танцевальная труппа Эрве Куби представит москвичам спектакль "Чем день обязан ночи", выполненный в жанре хип-хоп. Постановка основана на романе алжирца Ясмина Хадра (Мохаммеда Мулессегуля).

Под мелодии Баха и восточные композиции искусные акробаты языком тела расскажут историю о путешествии из Алжира во Францию на лошадях, сообщает РИА Новости.

По словам хореографа Куби, это спектакль о возвращении к корням и поиске своей идентичности. "Всегда нужно знать, откуда ты вышел, чтобы понять - где ты находишься", - говорит мастер.

Премьера постановки состоялась в январе текущего года. Работу оценили — спектакль удостоен многочисленных театральных премий, в числе которых — первая премия международного фестиваля современного танца в Алжире и почетный приз фестиваля танца в Палестине.

Добавим, что артисты во главе с Эрве Куби уже приезжали на гастроли в Россию. В 2011 году в Москве, Ельце и Липецке труппа представляла спектакль "Свидание с Африкой".