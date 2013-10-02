Балет на основе романа Достоевского покажут в Большом театре

На новой сцене Большого театра покажут балет "По ту сторону греха"

В рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" хореограф-постановщик Борис Эйфман представит новую версию своего спектакля "Карамазовы" 1995 года. 2 и 3 октября на Новой сцене мастер покажет зрителям еще одно прочтение романа Федора Достоевского – балет "По ту сторону греха".

По мнению хореографа, восстанавливать старую постановку нет смысла, так как изменился как мир, так и сам театр с его техническими возможностям.

Зрители не увидят в балете некоторых героев Достоевского. Например, в спектакле нет Катерины.

"Готовя балет к постановке, хореограф принципиально отказался от переноса на сцену ряда сюжетных линий "Братьев Карамазовых". Он сосредоточился на погружении в раздираемые противоречиями души главных героев и глубоком символизме романа Достоевского", - сообщили организаторы фестиваля "Черешневый лес".

Работу Эйфмана определяют как балетную психодраму. В качестве музыкальной составляющей постановщик решил использовать композиции Вагнера, Рахманинова и Мусоргского.

Начало спектакля – в 19.00.

