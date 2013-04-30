В Бирюлево отключили уличное освещение

В "Бирюлево" отключили освещение на улицах

В районе Бирюлево наступил блэкаут. На нескольких улицах района отключили уличное освещение, что серьезно осложнило дорожную обстановку.

Освещение отключилось на Липецкой, Лебедянской, Загорьевской и Бирюлевской улицах. На магистралях осложнилась дорожная обстановка. Водители движутся с минимальной скоростью, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Особенно тяжело пешеходам - перейти улицу по зебре почти невозможно, велик риск попасть под машину. Светлые пятна на тротуарах создаются только освещением торговых ларьков.

Причины отключения уличного освещения выясняются.