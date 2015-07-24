"Американский психопат" запоет на Бродвее

Мюзикл по роману "Американский психопат" Брета Истона Эллиса появится в следующем году на Бродвее, сообщает Billboard.

19 февраля стартуют прогоны новой постановки. Главная роль маньяка Патрика Бэйтмена досталась актеру Бенджамину Уокеру, известному по роли Линкольна в фильме "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" (режиссер Тимур Бекмамбетов).

Автором музыки и текстов к песням мюзикла выступил композитор Дункан Шейк (сериалы "Друзья", "Хор" и "Девчонки"). За сценическое воплощение триллера взялся английский театральный режиссер Руперт Гулд.

Роман "Американский психопат"

был опубликован в 1991 году. Повествование ведется от имени Патрика Бэйтмена, выходца из богатой семьи, выпускника Гарвардского университета, служащего на Уолл-стрит в фирме "Пирс энд Пирс".

Базовую часть сюжета составляют описания преступлений Бэйтмена. Экранизация романа появилась в 2000 году (режиссер – Мэри Хэррон). В главной роли снялся Кристиан Бэйл, звезда фильмов о Бэтмене.

