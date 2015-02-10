Москвичи хотят оставить терминал аэроэкспресса на Белорусском вокзале

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Участники системы электронных референдумов "Активный гражданин" проголосовали за сохранение терминала аэроэкспресса до Шереметьева на Белорусском вокзале. На выбор также был перенос терминала на Савеловский вокзал, сообщает пресс-служба проекта.

По итогам опроса, более половины респондентов считает, что ничего менять не нужно, потому что до аэропорта удобнее добираться с Белорусского вокзала. Однако 19% участников опроса все равно проголосовали за перенос терминала на Савеловский вокзал.

Кроме того, еще 14% отметили, что не пользуются услугами аэроэкспресса, 7% респондентов затруднились с ответом, а 5% считает, что этот вопрос переноса терминала должны решать специалисты.

Напомним, железнодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево открылось в 2008 году. Тогда аэроэкспрессы отправлялись с Савеловского вокзала, но уже в 2009 терминал перенесли на Белорусский вокзал. Поездка на аэроэкспрессе занимает 35 минут.

Помимо этого, быстрые поезда до аэропорта Внуково отправляются в столице с Киевского вокзала, а до Домодедова - с Павелецкого.

Отметим, "Аэроэкспресс" с 1 февраля изменил стоимость проезда по комбинированным тарифам, включающим поездки на московском метро. Изменения коснулись тарифов "Плюс метро", "Межаэропортовый" и "Командировочный", сообщает пресс-служба компании.

Так, стоимость тарифа "Плюс метро" (одна поездка на "Аэроэкспрессе" плюс одна поездка на любом виде общественного транспорта, включая метро) выросла до 510 рублей, "Межаэропортовый" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + одна поездка на метро) - до 960 рублей, "Командировочный" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + две поездки на метро) - до 1010 рублей.

Стоит отметить, что в январе "Аэроэкспресс" уже менял тарифы на проезда. С 15 января проезд по тарифу "Стандартный" стал стоить 450 рублей (было – 400, электронный билет – 340), "Туда-обратно" – 900 рублей (было – 800, электронный билет – 680), "Семейный" – 950 рублей (было – 810).