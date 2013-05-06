"Аэроэкспресс" отменяет часть вечерних рейсов из Шереметьево

Изменено расписание движения аэроэкспрессов до Шереметьево

В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге "Аэроэкспресс" отменяет несколько вечерних рейсов из Шереметьево до Белорусского вокзала.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, с 6 по 7 мая, с 10 по 15 и с 18 по 24 мая поезда, отправляющиеся в 22:00, в 23:00 и в 00:00, отменены. Это же касается рейсов и с Белорусского вокзала, которые отправляются в 22:30, 23:30 и в 00:30.

Кроме того, рейсы в 23:30 и в 00:30 из аэропорта и в 23:00 и в 00:00 с вокзала будут отправляться на несколько минут позже.