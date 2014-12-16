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Происшествия

16 декабря 2014, 16:57

Суд продлил арест инженера аэропорта Внуково до 22 апреля

Басманный суд суды продление ареста крушение самолета

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Басманный суд до 22 апреля продлил арест инженеру аэродромной службы Внукова Владимиру Леденеву, который обвиняется по делу о крушении частного самолета Falcon, передает "Интерфакс".

Ранее суд продлил срок домашнего ареста и диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, а также руководителю полетов аэропорта Внуково Роману Дунаеву. Защита Дунаева просила выпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Эту сумму готов был внести Федеральный профсоюз диспетчеров России.

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Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека: три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, диспетчеру Александру Круглову, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.

Сюжет: Расследование авиакатастрофы во Внукове

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