Нападающий "Ростова" Артем Дзюба может перейти в "Барселону"

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий "Ростова" Артем Дзюба, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", может перейти в "Барселону". Форвард попал в сферу интересов клуба из Каталонии после того, как возглавил список бомбардиров чемпионата России.

Игровые качества Дзюбы импонируют главному тренеру "сине-гранатовых" Херардо Мартино, сообщает sport.es. В частности, наставник каталонцев отметил наличие у Дзюбы поставленного удара и умения играть головой.

Форвард сейчас выступает за "Ростов" на правах аренды. В минувшее трансферное окно Дзюба покинул "Спартак" вместе с полузащитником Жано, но в зимний период дозаявок он должен вернуться в расположение "красно-белых".

За 12 туров Российской футбольной премьер-лиги Дзюба забил 10 мячей, из них три - с пенальти. Кроме того, форвард призывался в сборную России и вышел на замену в матче с Северной Ирландией, в котором россияне уступили со счетом 0:1.

На встречи с Люксембургом и Азербайджаном главный тренер национальной команды России Фабио Капелло нападающего не вызвал.