Официальный курс евро снизился на 2,5 рубля, доллар – на 2 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на пятницу упал на 2 рубля 5 копеек и составил 51,6 рубля. Евро снизился на 2 рубля 59 копеек до 55,12 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.

А накануне Дмитрий Медведев отметил, что кризис в России развивается не по самому жесткому сценарию, а экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать.

Премьер-министр добавил, что уровень цен, безработица, банковская система и промышленность могли бы находиться в более тяжелом состоянии. Медеведев также подчеркнул, что валютный рынок успокоился и экономика уже адаптируется к плавающему курсу рубля.

"У нас по-прежнему невысокий уровень государственного долга. Дефицит федерального бюджета, хотя и несколько увеличился, по итогам этого года останется на экономически безопасном уровне. Безработица остается в пределах разумных показателей, она низкая применительно к сопоставимым условиям в других странах", – пояснил премьер.

В 2015 году потери от санкций могут вырасти в несколько раз. По итогам года они могут составить около 4,8 процентов ВВП – порядка 75 миллиардов евро. Россия впервые сталкивается с подобными вызовами, подытожил Медведев.