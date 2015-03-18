Официальный курс евро упал на 42 копейки, доллар снизился на 40 копеек

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Официальный курс доллара на четверг, 19 марта, упал на 40,27 копеек и составил 61,34 рубля. Евро потерял 42,06 копейки до 65,01 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ.

Между тем курс доллара на торгах Московской биржи упал до отметки 60,96 рубля, евро снизился до 64,7 рубля. При этом рубль растет к доллару и евро, несмотря на снижение нефтяных котировок.

Напомним, 6 марта биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей – до 65,68 рубля.

При этом с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.