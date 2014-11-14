Официальный курс евро на выходные вырос на полтора рубля

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Официальный курс евро, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 1,56 рубля и достиг 58,9 рубля, курс доллара подрос на 1,27 рубля – до 47,34 рубля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в среднесрочной перспективе рубль укрепится. "Через некоторое время будет найдена точка равновесия, на мой взгляд, в сторону укрепления рубля", – сказал глава кабмина, отвечая на вопросы журналистов по итогам Восточноазиатского саммита.

При этом ослабление курса национальной валюты Медведев связывает с экономикой и спекулятивными сделками.

Рубль по отношению к иностранным валютам начал падать с конца августа.