Официальный курс евро и доллара снова понизился

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Центробанк снизил официальный курс евро и доллара на среду, 11 февраля, сообщает пресс-служба ЦБ. Американская валюта потеряла 33,5 копейки и составила 65,45 рубля. Евро снизился до 74,14 рубля, понизившись на 44,5 копейки.

Ранее M24.ru сообщало, что Банк России в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. За ее снижение выступает Минэкономразвития, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев.

При этом он положительно оценил недавнее решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.