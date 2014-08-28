Фигурант дела "Банка Москвы" заочно арестован за хищение 1 млрд рублей

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Бывшего первого вице-президента "Банка Москвы" Дмитрия Акулинина заочно арестовали по делу о хищении более миллиарда рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Дмитрий Акулинин вместе с бывшим главой банка Андреем Бородиным, бывшим вице-президентом Алексеем Сытниковым и другими коллегами проходит по делу о крупных хищениях у кредитной организации.

По данным следствия, руководство банка заключало с подконтрольными организациями договоры на покупку крупных партий валюты. Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. Фактически никаких сделок не производилось, а разница между курсами перечислялась со счетов банка на реквизиты компаний-контрагентов.

Сейчас фигуранты дела находятся в Великобритании. В России им грозят большие сроки. Отметим, что Тверской суд Москвы уже арестовывал Акулинина заочно по другим делам.

Напомним, первое уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Как считают в МВД, бывшие руководители "Банка Москвы" выдавали кредиты подставным клиентам. Интерес у следователей вызвал кредит на 12,76 миллиарда рублей, выданный компании "Премьер Эстейт". По информации правоохранителей, деньги на счет организации не поступили.

В 2013 году против бывших руководителей банка завели еще одно уголовное дело. По данным следствия, с 2008 по 2011 год они перечислили с корреспондентского счета "Банка Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на Кипре.

В преступной схеме были задействованы десятки фирм, ни одна из которых не вела никакой деятельности. В дальнейшем экс-банкиры легализововали деньги через подконтрольные компании, зарегистрированные на кипрской территории. Ущерб от этих махинаций оценивается в 50 миллиардов рублей.