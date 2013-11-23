Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября 2013, 16:58

Регионы

Теплоснабжение в Балашихе восстановлено

Теплоснабжение в Балашихе восстановлено

В подмосковной Балашихе восстановлено теплоснабжение. Ремонтные работы завершились в 14.00. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили в администрации Балашихи.

"В тепловой камере возле дома 15 по улице Советская в микрорайоне Заря произведен ремонт. В 14.00 теплоноситель подан в дома, температура в квартирах до уровня, нарушающего требования правила пользования, не опускалась. Ремонт произведен оперативно, хорошо", - сообщил начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Борис Омельченко.

Ссылки по теме


Напомним, в ночь на 23 ноября в микрорайоне Заря более четырех тысяч человек остались без горячей воды и тепла. Причиной отключения стала неисправность задвижки в колодце.

Балашиха вода отопление теплоснабжение авария

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика