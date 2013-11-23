Более 4 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды в Балашихе

В Балашихе более 4 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды

В подмосковной Балашихе более 4 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Заря поступило в диспетчерскую в час ночи. Причиной нарушения стала неисправность задвижки в колодце. В ведомстве уточнили, что ремонт планируется завершить в течение трех часов.

"В микрорайоне Заря произошла авария на теплотрассе Минобороны. По улице Советской было перекрыто 16 домов в 2 часа ночи, в 6 утра «Теплоэнергосервис» приступил к выполнению своих работ, к 14.00 работы будут закончены. Температура в квартирах около 18-20 градусов, думаю, что люди от этой аварии не пострадают", - сообщил начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Борис Омельченко.