Водоснабжение в Балашихе восстановят к 10 часам вечера

Фото: ИТАР-ТАСС

Холодное и горячее водоснабжение в подмосковной Балашихе восстановят к 22.00, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что из-за провала грунта под канализационным коллектором без воды осталось 93 дома с населением 17 тысяч человек, а также два детских сада, две школы и две поликлиники.

"Котельная функционирует, тепло- и электроснабжение не отключалось. Администрацией г. о. Балашиха организована доставка питьевой воды в зону отключения. На месте работает аварийно-ремонтные бригады", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, причина коммунальной аварии - естественное старение материала и ветхость.