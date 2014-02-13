Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 18:55

Регионы

Водоснабжение в Балашихе восстановят к 10 часам вечера

Фото: ИТАР-ТАСС

Холодное и горячее водоснабжение в подмосковной Балашихе восстановят к 22.00, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что из-за провала грунта под канализационным коллектором без воды осталось 93 дома с населением 17 тысяч человек, а также два детских сада, две школы и две поликлиники.

Ссылки по теме


"Котельная функционирует, тепло- и электроснабжение не отключалось. Администрацией г. о. Балашиха организована доставка питьевой воды в зону отключения. На месте работает аварийно-ремонтные бригады", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, причина коммунальной аварии - естественное старение материала и ветхость.

Сайты по теме


Балашиха вода водоснабжение отключение воды авария чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика